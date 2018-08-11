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الكاميرون تحقق بشأن شريط مصور يُظهر إعدام قوات الأمن مدنيين

الكاميرون تحقق بشأن شريط مصور يُظهر إعدام قوات الأمن مدنيين
السبت ١١ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

قالت حكومة الكاميرون الجمعة إنها ستجري تحقيقا بشأن مقطع مصور قالت منظمة العفو الدولية إنه يظهر قيام قوات الأمن بإطلاق النار على ما لا يقل عن 12 شخصا عزل في أقصى شمال البلاد حيث تواجه متشددين.

العالم . أفريقيا

وأعلنت أيضا الحكومة اعتقال سبعة جنود فيما يتعلق بشريط مصور منفصل ظهر الشهر الماضي يعرض على ما يبدو رجالا يرتدون زيا عسكريا يقتلون بالرصاص امرأتين وطفلين.

وقالت منظمة العفو الدولي في بيان إنها تحققت من أحدث شريط مصور عن طريق أقوال شهود وصور بالأقمار الصناعية وتحليل الأسلحة والحوار والزي.

وأضافت أن هذا الشريط تم تصويره في قرية اتشيجايا في موعد غير معروف سابق لمايو أيار 2016.

وبُث هذا المقطع المصور الذي تبلغ مدته نحو أربع دقائق على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة.

وقال متحدث باسم الحكومة إنه تم بث هذا الشريط لإضعاف موقف الرئيس بول بيا قبل انتخابات تجري في اكتوبر تشرين الأول.

ويظهر في بداية الشريط عدة رجال بالزي العسكري حاملين أسلحة آلية وهم يتبادلون الدعابات فيما بينهم ويقول أحدهم بالفرنسية "هذه مهمة انتحارية".

وأطلق الرجال النار لمدة 12 ثانية تقريبا على نحو 12 شخصا كانوا جالسين أو مستلقين على الأرض أمام جدار وتحت حراسة.

وبعد توقف إطلاق النار اقترب أحد المسلحين من الجثث وأطلق عليها عدة رصاصات من مسافة قريبة.

وظهرت حولهم عدة مبان في القرية وقد اشتعلت النار فيها وكان يمكن سماع دوي إطلاق النار في الخلفية.

وقال متحدث باسم الحكومة إن السلطات ستفتح تحقيقا في هذا الشريط ولكنه قال إن الحكومة ضحية "حملة لتشويه سمعتها" قبل الانتخابات التي سيحاول فيها بيا تمديد حكمه المستمر منذ 36 عاما.

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