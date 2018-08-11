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قمة في انغولا لبحث ملفي الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان

قمة في انغولا لبحث ملفي الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان
السبت ١١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

تستضيف لواندا الثلاثاء قمة اقليمية مخصصة لملفي جمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان، وفق ما اعلن وزير الخارجية الانغولي مانويل اغوستو.

العالم . أفريقيا

وقال اغوستو في مؤتمر صحافي السبت ان القمة تهدف "الى تحليل تطور الوضع في جمهورية الكونغو الديموقراطية والاتفاقات الموقعة في جنوب السودان من اجل السلام، وايضا الى تحليل الوضع السياسي والامني في القارة".

واوضحت الخارجية الانغولية ان رؤساء الغابون علي بونغو واوغندا يويري موسيفيني ورواندا بول كاغامي وزامبيا ادغار لونغو والكونغو الديموقراطية جوزف كابيلا سيشاركون في القمة.

واحدث كابيلا مفاجأة الاربعاء باختياره وزير الداخلية السابق والامين الدائم للحزب الرئاسي ايمانويل شاداري مرشح الغالبية للانتخابات الرئاسية.

ويحظر الدستور على كابيلا الذي حكم لولايتين منذ 2001 الترشح لولاية ثالثة.

ووقع رئيس جنوب السودان سلفا كير وخصمه رياك مشار الاحد في الخرطوم اتفاقا لتقاسم السلطة، تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام نهائي يرى المراقبون انه صعب التحقق.

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