شاهد..هكذا تتدارك الولايات المتحدة افولها بهذه العقوبات!!

العالم - خاص

وقال عربش في حوار مع العالم في برنامج "مع الحدث": منذ عقدين تقود الصين ومعها دول عديدة النمو الاقتصادي على المستوى العالمي، ما ادى الى ايجاد خلل بمراكز قوى الاقتصاد العالمي وعلى رأسه اقتصاد الولايات المتحدة الاميركية.

واضاف، شعرت اميركا -بوجود ترامب او عدمه-، منذ عدة سنوات ان افولها بدأ بالانحسار بمعنى آخر ان وزنها الاقتصادي بدأ يتدهور، في مقابل الصين التي منذ عدة اشهر على رأس الاقتصاد العالمي واصبحت من القوى الاقتصادية العالمية الاولى نتيجة للناتج المحلي بالقوة الشرائية.

واوضح عربش، ان الصين اصبحت من الدول الناشئة او الصاعدة وهي من ضمن مجموعة دول البريكس –التي تشكل 28 بالمئة من الاقتصاد العالمي- وتضم تركيا وايران وروسيا ودول اخرى، مشدداً على ان القضية الرئيسية فان اميركا تسعى مع وجود ترامب او من عدمه، الى النجاة من اقتصادها المنهار في مواجهة الاقتصاد الصيني الاول في العالم، باعتبار ان مجموع الاقتصاد الاوروبي والاميركي لن يستطيع ان يعادل مجموع الاقتصاد الصيني والهندي مجتمعة فكيف اذا اضفنا اليه مجموعة دول البريكس التي تشهد معدلات نمو عالية.

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