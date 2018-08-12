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مصر وتونس... اجتماع مرتقب برئاسة رئيسي وزراء البلدين

مصر وتونس... اجتماع مرتقب برئاسة رئيسي وزراء البلدين
الأحد ١٢ أغسطس ٢٠١٨ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

عقدت لجنة المتابعة الوزارية للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة اجتماعها التحضيري بالقاهرة، برئاسة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، وعمر الباهي، وزير التجارة التونسي، استعدادا للإجتماع المرتقب بين رئيسي وزراء البلدين.

العالم - مصر

حضر الاجتماع عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وعقدت الوزيرة ووزير التجارة التونسي ووزير التجارة والصناعة المصري، اجتماعا قبل أعمال لجنة المتابعة، بحضور، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم التأكيد على العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

واتفق الجانبان المصري والتونسي، على التعاون في الترويج للإستثمار في مصر وتونس أمام رجال الأعمال بين البلدين، وعقد منتدى أعمال مشترك على هامش اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي من المنتظر أن تعقد في تونس نهاية العام الجاري برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

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