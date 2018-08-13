ترامب يتوسل من أجل زيادة الضغط على إيران

الخبر:

السفير الأميركي في بريطانيا يطالب إدارة تريزا ماي الانضمام إلى المعسكر الأميركي من أجل الغضط على إيران.

التحلیل:

- كان يتصور الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه وبمجرد خروجه من الاتفاق النووي مع إيران، سوف تخرج منه سائر الدول ـ أو على الأقل الدول الأوروبية ـ الموقعة عليه، أو إن قاومت هذا الاتجاه، أنها وفي النهاية سوف تضطر وتحت الضغط إلى الخروج من الاتفاق النووي.

- فتح ترامب لجبهات صراع عديدة في مختلف نقاط العالم من جانب، وعدم التزامه بالمواثيق الدولية من جانب آخر، أحدثت ظروفاً جديدة لم تعد تثق الكثير من البلدان خلالها بالولايات المتحدة، هذا فيما أدى ارتفاع حجم العقوبات التي فرضها ويفرضها ترامب على مختلف البلدان وازدياد حجم التهديدات التي يطلقها في مختلف الأشكال، إلى خلق حالة جديدة باسم "إدمان ترامب على العقوبات". ومن البديهي أنه كلما ازدادت قناعة مختلف البلدان بإدمان ترامب هذا، قل في عينها حجم ترامب وأخذه على محمل الجد، وبالنتيجة سيؤدي ذلك إلى تقلص حلفاءه على المستوى الدولي.

- يخوض ترامب حالياً ظروفاً جعلت من تهديداته لإيران أمراً غير ذا جدوى، كما أنه بات يرى أن أصدقاء وحلفاء أميركا القدامى قد تخلوا عنها.. ولذلك قد عدل في لهجته وأسلوبه قليلاً، وانهتج لغة المرونة والتوسل.. محاولاً لإيجاد شرخ في صفوف البلدان الأوروبية التي اتخدت منهجاً آخر في الملف الإيراني.