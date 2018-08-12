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إنقاذ 60 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

إنقاذ 60 مهاجرا قبالة السواحل الليبية
الأحد ١٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

تمكنت دورية لحرس السواحل بالقطاع الغربي الليبية بنقطة مصفاة الزاوية من إنقاذ 60 مهاجرا، اليوم الأحد، من بينهم 37رجلا، و19 امرأة، و4 أطفال، كانوا على متن قارب مطاطي تعطل محركه.

العالم - ليبيا

وبحسب بيان لقوت حرس السواحل الليبية، تمت عملية الإنقاذ مع الساعة على بعد 7 أميال شمال مدينة صرمان.

وكان ضمن المهاجرين غير الشرعيين جنسيات مختلفة منهم 28 رجلا و19 امرأةو4 أطفال من جنسيات إفريقية و 3 من المغرب و6 من بنغلاديش، تم نقلهم إلى ميناء المصفاة حيث نقطة حرس السواحل، وقدمت لهم المساعدات الإنسانية والطبية وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء النصر.

في سياق متصل، أنقذت سفينة إغاثة 141 مهاجرا كانوا مكدسين في قوارب خشبية قبالة ساحل ليبيا، أمس السبت، في أول مهمة لها منذ دخولها في مواجهة مع إيطاليا ومالطا لرفض سلطات البلدين السماح لمن تم إنقاذهم بالنزول في موانئهما.

ووفقا للوكالات، أنقذت السفينة أكواريوس، التي تديرها مؤسسة "إس.أو.إس ميديتيرانيه" الفرنسية الألمانية الخيرية ومنظمة أطباء بلا حدود، 25 مهاجرا بينهم ست نساء من قارب خشبي صغير على بعد نحو 25 ميلا بحريا قبالة الساحل الليبي.

 

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