مصر.. ما حقيقة منع اختلاط الذكور والإناث في الجامعات؟

العالم- مصر
وأفادت الشائعات بأنه سيتم تخصيص أيام معينة لحضور كل من الجنسين للجامعة بواقع 3 أيام للذكور و3 أيام للإناث في الأسبوع.
وأوضحت الوزارة، في بيان الأحد، أن تلك الأنباء عارية تماما عن الصحة، وأنه لم يصدر أي قرار رسمي من قبل الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات خاص بمنع اختلاط البنين والبنات، وتخصيص أيام معينة لحضور كل منهما للجامعة.
وشددت على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن محض شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأشارت إلى أن الجامعات المصرية ملتزمة بالأعراف والتقاليد المعمول بها عالميا، وأنه يتم التعامل الفوري من جانب رؤساء الجامعات مع أي خروج عن الأعراف الجامعية، مؤكدة أن الجامعات المصرية تشهد حاليا تطورا كبيرا وتتعاون مع العديد من الجامعات الدولية بهدف تطوير البرامج التعليمية، وتقديم برامج جديدة تتماشى مع سوق العمل.
وناشدت وزارة التعليم العالي المواقع الإلكترونية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الوزارة للتأكد من دقة المعلومات قبل نشرها، حتى لا يتسبب ذلك في بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.