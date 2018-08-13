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لأول مرة... البشير يكشف أسرار انقلاب عسكري

لأول مرة... البشير يكشف أسرار انقلاب عسكري
الإثنين ١٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

روى الرئيس السوداني، عمر البشير، معلومات تنشر لأول مرة عن انقلاب عسكري تم في السودان.

العالم - السودان

وحسبما أفادت وكالة سبوتنيك للأنباء قال الرئيس السوداني أمام الجلسة الختامية لمجلس الشورى القومي "عندما قررنا استلام السلطة كنا في مركز قوة كبيرة واستخدمنا 30 ٪ من قوتنا داخل القوات المسلحة، وقمنا بتجنيب القوة المتبقية احتياطي، لأي طارئ آخر حال انكشف الانقلاب".

وأكد البشير أنه أصر على تنفيذ انقلاب ثورة الإنقاذ عام 1989 في ساعة الصفر المحددة، لوجود معلومة تفيد بأن "البعثيين لديهم تحركات لإستلام السلطة في الثاني من يوليو".

وأوضح الرئيس السوداني، أنه نفذ الإنقلاب رغم أن نسبة نجاحه قدرت بـ10 % فقط.

وتحدث عمر البشير عن الصعوبات التى واجهتهم في استلام القيادة العامة "ما كان عندنا زول يستلم القيادة".

وتابع البشير إنه قام باستدعاء المقدم هشام عمر كجو لسؤاله حول عدم مقاومته للانقلاب فرد الأخير أنه التقى البشير من قبل وقال له: البلد راحت ما تحصلو تعملو حاجه.

وسأله البشير: "لو عملتها هتقف معاي ورد بالإيجاب".

وأرجع الرئيس السوداني نجاح الانقلاب إلى مساندة الله لهم "أن معية الله تحتاج للتمسك بمزيد من المبادئ" 

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