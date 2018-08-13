مالي.. بدء فرز الأصوات في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية

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وحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" أعلن مجمع مراقبة المواطن وهو أحد أبرز هيئات مراقبة الإنتخابات في جمهورية مالي أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية التي دعي اليها ثمانية ملايين ناخب بلغت نحو اثنين وعشرين في المائة.

وقالت صحف الإثنين الصادرة في باماكو ونواكشوط ان الإقتراع غير مسبوق وشهد مقتل رئيس أحد مكاتب التصويت، في «نيافونكي»، الواقعة جنوب غرب مدينة تمبكتو التاريخية.

كما شهد الإقتراع هجمات أخرى استهدفت العديد من مكاتب الاقتراع، أدت لعدم تنظيم التصويت فيها، من ضمنها مكاتب أضرمت فيها النيران وأخرى سرقت معداتها.

كما شهدت اختطاف ثلاثة أشخاص يعملون في طواقم اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات، الموجودة في وسط البلاد.

وساهمت الهجمات الارهابية والأمطار الغزيرة في تراجع مستوى الإقبال، وعزوف الماليين عن التصويت.

ونقلت الصحف عن مراقبين محليين قولهم إن الأحوال الجوية السيئة ساهمت في ضعف مستوى الإقبال على مكاتب التصويت.