البث المباشر
آلاف الأميركيين يتظاهرون أمام البيت الأبيض رفضاً للعنصرية
إجلاء 200 ألف شخص من 10 مدن جراء إعصار قوي يضرب الصين
وفاة شقيقة أمير الكويت الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح
قوات الاحتلال تعتقل ١١ مواطناً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية
رويترز: تفجير انتحاري خارج مقر انتخابي في كابول
قائد الثورة الاسلامية: اذا كان أداء الأجهزة الحكومية قويا فلن يكون للحظر تأثير كبير
قائد الثورة الاسلامية يستقبل حشدا من المواطنين مؤكدا ان المعاناة الاقتصادية للشعب الايراني يقف وراءها العامل الداخلي
وكالة يونهاب: الكوريتان ستعقدان قمة في بيونغ يانغ بشهر أيلول القادم
مراسل العالم عن مصدر عسكري: تدمير آلية عسكرية لمرتزقة العدوان وقنص عنصرين جنوب شرق التحيتا بجبهة الساحل الغربي
مراسل العالم عن مصدر عسكري: سلاح الاسناد المدفعي يدك تجمعات للغزاة والمرتزقة شرق التحيتا بجبهة الساحل الغربي واعطاب آلية عسكرية وسيارات الاسعاف تهرع إلى المكان

مالي.. بدء فرز الأصوات في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية

مالي.. بدء فرز الأصوات في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية
الإثنين ١٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

بدأت عمليات فرز الأصوات في جولة الاعادة بالإنتخابات الرئاسية في مالي، التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم أبو بكر كيتا وزعيم المعارضة إسماعيل سيسيه.

العالم - افريقيا

وحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" أعلن مجمع مراقبة المواطن وهو أحد أبرز هيئات مراقبة الإنتخابات في جمهورية مالي أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية التي دعي اليها ثمانية ملايين ناخب بلغت نحو اثنين وعشرين في المائة.

وقالت صحف الإثنين الصادرة في باماكو ونواكشوط ان الإقتراع غير مسبوق وشهد مقتل رئيس أحد مكاتب التصويت، في «نيافونكي»، الواقعة جنوب غرب مدينة تمبكتو التاريخية.

كما شهد الإقتراع هجمات أخرى استهدفت العديد من مكاتب الاقتراع، أدت لعدم تنظيم التصويت فيها، من ضمنها مكاتب أضرمت فيها النيران وأخرى سرقت معداتها.

كما شهدت اختطاف ثلاثة أشخاص يعملون في طواقم اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات، الموجودة في وسط البلاد.

وساهمت الهجمات الارهابية والأمطار الغزيرة في تراجع مستوى الإقبال، وعزوف الماليين عن التصويت.

ونقلت الصحف عن مراقبين محليين قولهم إن الأحوال الجوية السيئة ساهمت في ضعف مستوى الإقبال على مكاتب التصويت.

روابط ذات صلة

جولة إعادة انتخابات الرئاسة تجري اليوم في مالي

مرشحو الرئاسة في مالي يحذرون من تزوير النتائج

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مالي.. بدء فرز الأصوات في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية

بعد تسهيل ترامب صعود يمين متطرف.. هذا ما حدث امام البيت الابيض

العلماء يكشفون عن منطقة التشاؤم في الدماغ!

ماهي النصائح الأربعة للحفاظ على صحة النباتات المنزلية!

لماذا نصاب بالصداع النصفي وكيف نعالجه؟

اليورو يتراجع أمام الدولار على خلفية التوتر حول تركيا

الرئاسة التركية توضح بعد تأويل كلام أردوغان بشكل خاطئ

وزير المالية الروسي: سنزيد اعتمادنا على عملات أخرى بدلا من الدولار

الوجود الأجنبي في أفريقيا وأثره على الأمن الإقليمي

شاهد: اردوغان يقوم بثورة ضد اميركا.. مع السلامة لكم!!

طفل ينجو بأعجوبة من حادث تحطم طائرة في أندونيسيا

اللجنة الثورية العليا في اليمن.. "سننتقل من الدفاع الی اسقاط النظام السعودي"+فيديو

من يدفع ثمن تحرير إدلب.. الباهظ؟

بيان صادم الى الملك السعودي وولي عهده من السعوديين في كندا

المركزي التركي يتخذ سلسلة تدابير لدعم الاستقرار المالي

روسيا تصف التصريحات الأمريكية حول أحداث شارلوتسفيل بالـ"سخيفة"

شاهد.. سيارات خضراء تحمل جثامين اطفال مجزرة ضحيان

قائد الثورة الاسلامية: الحظر لن يؤثر كثيرا لو كان اداء المسؤولين اكثر تدبيرا

السعودية وجه آخر للكيان الصهيوني في قتل الاطفال دون الخوف من الملاحقة القضائية

الغارديان تدين الصمت الاعلامي الرهيب حول مجزرة ضحيان

الأکثر مشاهدة