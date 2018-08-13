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مصر.. مقتل 6 مسلحين في مداهمة أمنية بمدينة 6 أكتوبر

مصر.. مقتل 6 مسلحين في مداهمة أمنية بمدينة 6 أكتوبر
الإثنين ١٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت أجهزة الأمن في مصر عن مقتل ستة مسلحين خلال مداهمة أمنية لمكان اختبائهم في مدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة.

العالم - مصر

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان، اليوم الاثنين، إن قوات الشرطة قتلت ستة "عناصر إرهابية" في مداهمة لمسكن يختبئون فيه بالقاهرة.

وأضافت الوزارة أن قوات الأمن داهمت المسكن الذي يختبئون فيه بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة مضيفة أنهم بادروا بإطلاق النار ما دفعها للرد وهو ما أسفر عن مصرع ستة مسلحين.

وذكر البيان أن القوات عثرت بحوزتهم على ثلاث بنادق آلية وبندقية خرطوش وطلقات نارية وبعض الإصدارات الجهادية.

وجاء في البيان أن هؤلاء الأشخاص قاموا "بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية لاستهداف بعض المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية ورجال القوات المسلحة والشرطة بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك والإعلان عن افتتاح عدد من المشروعات الاقتصادية الجديدة".

ولم يحدد البيان وقت وقوع المداهمة وما إذا كان المسلحون يرتبطون بأية جهة. 

وتأتي هذه المداهمة عقب هجوم انتحاري فاشل على كنيسة قريبة من القاهرة السبت، حيث قال مسؤولون أن انتحاريا فجر نفسه قبل الوصول إلى هدفه بسبب تشديد الإجراءات الأمنية.

 

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مصر.. مقتل 6 مسلحين في مداهمة أمنية بمدينة 6 أكتوبر

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