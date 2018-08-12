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اعتقال 7 افراد على خلفية محاولة اعتداء على كنيسة بمصر

اعتقال 7 افراد على خلفية محاولة اعتداء على كنيسة بمصر
الأحد ١٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

اعتقلت السلطات المصرية سبعة مشتبه بهم ينتمون الى "بؤرة ارهابية" مسؤولة عن هجوم انتحاري كان يستهدف كنيسة في شمال القاهرة واحبطته قوات الامن، وفق ما اعلنت وزارة الداخلية الاحد.

العالم - مصر

واحبطت قوات الامن السبت هجوما على كنيسة العذراء في مسطرد بمنطقة شبرا الخيمة. ودفع وجود قوات الامن الانتحاري الى تفجير حزامه الناسف على بعد مئتي متر من الكنيسة، وفق مصادر امنية.

وقالت الشرطة ان الانتحاري الذي قتل يدعى عمر محمد احمد، موضحة انه ينتمي الى "خلية ارهابية" من دون ان تحدد ماهية ارتباطها.

وبعد دهم مكان وجود الخلية، اوردت الشرطة انها عثرت على ادلة تثبت ضلوعها في الهجوم على الكنيسة وتخطيطها لاعتداءات اخرى.

واعلنت الداخلية اعتقال ستة اشخاص هم "عناصر البؤرة الارهابية" ناشرة اسماءهم.

واستهدف الاقباط المصريون بسلسلة اعتداءات أسفرت عن مقتل اكثر من مئة شخص منذ 2016. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية غالبية هذه الاعتداءات.

وفي نيسان/ابريل 2017، وخلال الاحتفال بأحد الشعانين، هاجم انتحاريون من جماعة داعش الإرهابية كنيستين في طنطا والاسكندرية شمال مصر ما أسفر عن 45 قتيلا.

ويشكل الأقباط 10 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم 97 مليون نسمة.
 

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