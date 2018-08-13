ترامب يريد التفاوض من اجل الدعاية والاعلام فقط

العالم - قضية اليوم

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد التقى قبل حوالي شهرين الزعيم الكوري الشمالي في سنغافورة، حيث قامت الولايات المتحدة بإثارة ضجة دعائية واصفة اللقاء بانه جاء نتيجة لسياسات الضغوط السياسية والاقتصادية على كوريا الشمالية لارغام القيادات الكورية الشمالية للجلوس بازاء طاولة المفاوضات، وصدر بيان في ختام اللقاء.

تأجيل المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في شبه الجزيرة الكورية، ووقف التجارب النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية، واعادة رفات جثامين العسكريين الاميركيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية، واغلاق موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية، شكلت التطورات التي حدثت بعد لقاء ترامب - كيم جونغ اون. زار وزير الخارجية الاميركي مایک بومبيو بيونغ يانغ بعد قمة سنغافورة، لكن لم تحمل تلك الزيارة شيئا للحكومة الاميركية.

تقرير قناة السي ان ان يكشف عن ان كل مساعي المسؤولين الاميركيين لاقناع كوريا الشمالية بنزع السلاح واجهت طريقا مسدودا، نتيجة لعدم الثقة الشديد من قبل القيادات الكورية الشمالية بالولايات المتحدة ومدى التزامها بوعودها.

كوريا الشمالية تقول، انها اتخذت خطوات حسن النية لالغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، لكن الولايات المتحدة اشترطت لذلك نزعا كاملا لسلاح بيونغ يانغ النووي. وقبيل قمة ترامب مع كيم جونغ اون في سنغافورة صرح مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون في مقابلة مع قناة "سي بي اس" الخبرية بان بلاده ستأخذ النموذج الليبي في الحسبان خلال مفاوضاتها مع كوريا الشمالية.

واظهرت كوريا الشمالية ردة فعل عنيفة حيال تصريحات بولتون هذه، واعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان ان "مسؤولي البيت الابيض ووزارة الخارجية الاميركية من ضمنهم بولتون، ومن خلال حديثهم عن نموذج (نزع السلاح النووي اولا، ومن ثم تقديم الامتيازات) يكشفون عن نواياهم من وراء تطبيق نموذج نزع السلاح الليبي. وقال مساعد الخارجية الكورية الشمالية حول ذلك: هذه التصريحات لا تعبر عن نوايا الجانب الاميركي لحل القضايا عبر الحوار".

ويؤكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون انه اذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات لرفع مكامن القلق الامني، فان كوريا الشمالية ستتخذ خطوات باتجاه نزع السلاح النووي، والا فانها لن تتخذ اي خطوة باتجاه ذلك.

ترامب يعتبر المفاوضات وسيلة للضغط من اجل تحقيق اهدافه وسياساته، الرئيس الاميركي لا ينظر الى المفاوضات على انها سبيل لحل الخلافات، ولذلك يتحدث من جهة عن المفاوضات، ويزيد من جهة اخرى الضغوط الاقتصادية والسياسية. لا يمكن التفاوض من اجل التفاوض فقط، بل يجب ان يكون من اجل التوصل الى حلول للخلافات، لكن الرئيس الاميركي التاجر، يعتبر المفاوضات اداة سياسية واعلامية للضغط على الطرف المقابل، واضفاء الشرعية على سياساته والقاء كل القضايا على عاتق الجانب الاخر. ترامب يريد ان يقول في الاوساط السياسية والاعلامية اننا اتخذنا الخطوات اللازمة، وان الجانب الاخر لا يبدي مرونة في مواقفه، ترامب يعتبر الجلوس الى طاولة المفاوضات امتيازا يقدمه للجانب الاخر، ولذلك لا يمكن التفاؤل بنموذج ترامب للمفاوضات، بل على العكس القبول بالمفاوضات يعتبر بمثابة تقديم تنازل للجانب الاميركي والقبول بمطالبه المتغطرسة.

قناة العالم/مرتضی مکی