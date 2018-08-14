البيت الابيض يستفز تركيا لاطلاق سراح القس الأميركي

العالم - الاميركيتان

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز "بناء على طلب السفير التركي، التقى السفير جون بولتون بسفير تركيا سردار كيليش في البيت الأبيض. وبحثا استمرار احتجاز تركيا للقس أندرو برانسون ووضع العلاقات الأمريكية التركية".

وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بتحديد الولايات المتحدة موعدا نهائيا لتركيا من أجل تسليم برانسون، زعم مسؤولون أميركيون انه لا توجد مهلة في هذا الصدد.

ولا يوجد ما يشير إلى استعداد الولايات المتحدة للتفاوض مع تركيا بشأن برانسون، في ظل قناعة ترامب حتى الآن فيما يبدو بترك ضغوطه الاقتصادية تلقي بظلالها على الاقتصاد التركي.

وكانت واشنطن فرضت هذا الشهر عقوبات على أكبر مسؤولين في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في محاولة جديدة لحمل تركيا على تسليم برانسون، المتهم بمساندة محاولة الانقلاب على أردوغان قبل عامين.

وقال ترامب على تويتر الأسبوع الماضي "علاقتنا مع تركيا ليست جيدة في هذا التوقيت"، مضيفا أنه أجاز رفع الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم من تركيا إلى المثلين.