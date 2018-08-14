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مدريد قد تقلص صادرات الأسلحة للسعودية اثر قتلها اطفال ضحيان

مدريد قد تقلص صادرات الأسلحة للسعودية اثر قتلها اطفال ضحيان
الثلاثاء ١٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الخارجية الإسبانية إن مدريد قد تقلص صادرات الأسلحة إلى السعودية.

العالم - السعودية

وذكر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت أمس الاثنين، أن الحكومة الإسبانية تدعم جهود الأمم المتحدة في اليمن وتبدي قلقها من تبعات الغارات الجوية التي تشنها قوات تحالف العدوان السعودي في محافظة صعدة اليمنية، التي أدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين بينهم أطفال.

وأضاف البيان أن سقوط الضحايا المدنيين يزيد من المعاناة الإنسانية لأسرهم في اليمن، الذي يعيش أهله مأساة إنسانية.

وقال البيان إن الطريقة الوحيدة لحل الصراع في اليمن لن تكون بالوسائل العسكرية، وإنما بالأساليب السلمية، مشيرا إلى دعم مدريد لجهود المبعوث الأمم إلى اليمن مارتين غريفث، الخاصة بدعوة أطراف الصراع للاجتماع في جينيف في سبتمبر / أيلول المقبل.

وقال بيان الخارجية الإسبانية إن مبيعات الأسلحة الإسبانية لجميع دول المنطقة سوف تخضع لضوابط مشددة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة خارج أراضيها.

ووصلت حصيلة ضحايا الغارة الجوية، التي نفذها تحالف العدوان السعودي على مدينة ضحيان شمالي محافظة صعدة الحدودية مع السعودية إلى 43 شهيدا و63 مصابا.

 

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