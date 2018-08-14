الخارجية الألمانية تطالب تركيا بالإفراج عن القس الأمريكي

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ودخل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على خط النزاع الحالي بين تركيا والولايات المتحدة، مطالبا أنقرة بإطلاق سراح القس الأمريكي أندريو برونسون الذي يخضع للإقامة الجبرية بتهمة التجسس والإرهاب.

وقال هايكو ماس إن هذه الخطوة من شأنها أن تبسط، وبشكل هائل، حل المشاكل الاقتصادية الحالية بين الطرفين.

وأشار ماس العضو في "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" إلى أنه لا يزال هناك مواطنون ألمان محتجزين في تركيا لأسباب سياسية، وقال إن بلاده تود لو أن تركيا سعت من أجل إيجاد حل ليس فقط فيما يتعلق بحالة برونسون، بل وبما يتعلق بالحالات الألمانية أيضا.

وشدد الديبلوماسي على أن ذلك يصب في صالح أنقرة.

وصرح الوزير الألماني في معرض تعليقه على ذلك: "التطورات الحالية في تركيا تقلقنا للغاية"، متابعا بالقول: 'تركيا دولة مهمة للاتحاد الأوروبي، لذلك فإن ما نراه هناك يقلقنا حقا".

يشار إلى أن عشرات الألمان احتجزوا في سجون تركيا لأسباب سياسية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة هناك قبل عامين، ووفقا لبيانات تركية صدرت الأسبوع الماضي، لا يزال هناك 7 ألمان محتجزين في سجون البلاد.