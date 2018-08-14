البث المباشر
مراسل العالم عن مصدر محلي : تبادل كثيف لإطلاق النار بعد تفجير استهدف موكب محافظ تعز المعين من تحالف العدوان بمدينة عدن
مراسل العالم : الجيش يسيطر على منطقة أم مردخ شمال غرب تلول الصفا ويضيق الخناق على فلول إرهابيي “داعش” في بادية السويداء
ممثلة الأمم المتحدة في اليمن: التحالف منعنا من الوصول الى مسرح الجريمة في ضحيان ومن حضور تشييع الاطفال
مراسل العالم: خروج الالاف من اهالي الموصل بتظاهرات سلمية للمطالبة بعدم خروج الحشد الشعبي من المدينة
إيران وسوريا تعتزمان مد سكة حديدية بمشاركة العراق
إصابة عدد من المارة دهساً بسيارة أمام البرلمان البريطاني
إغلاق باب المغاربة عقب اقتحام 57 مستوطناً و 23 طالباً يهودياً لساحات المسجد الأقصى منذ الصباح
مراسل العالم: قصف صاروخي ومدفعي على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي قبالة منفذ الخضراء
مراسل العالم: غارتان لطيران العدوان على منطقة الجبانة بمديرية الحالي
مراسل العالم: أنباء عن إصابة محافظ تعز المعين من تحالف العدوان ومقتل عدد من مرافقيه في التفجير الذي استهدفه بعدن

عشرات القتلى بانهيار جسر في مدينة جنوة الإيطالية+فيديو

الثلاثاء ١٤ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

انهار جسر يمثل جزءا من طريق سريع في مدينة جنوة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، حسبما أعلن جهاز الإطفاء، مخلفا عشرات القتلى.

العالم - أوروبا

ونقل التلفزيون الإيطالي عن نائب وزير النقل، قوله إن هناك 7 قتلى على الأقل في حادث انهيار الجسر، فيما قالت وسائل إعلام محلية أخرى إن الحادث خلف "عشرات القتلى"، دون أن تحدد عددهم.

وقال تلفزيون "سكاي تي جي 24"، إن جزء من جسر موراندي الذي يشكل الطريق السريع ايه 10 إلى جنوى إنهار"، مضيفا أن "عمليات الإنقاذ ما زالت جارية وتم إيقاف المرور وتحويل السير".

وأقيم الجسر على الطريق السريع (إيه 10) في ستينيات القرن الماضي، وأجريت له أعمال إعادة هيكلة عام 2016.

وقال وزير النقل الإيطالي: نخشى من وقوع مأساة هائلة جراء انهيار جسر السيارات في جنوى.

روابط ذات صلة

انفجار قرب مدينة بولونيا الإيطالية

بالفيديو ..وقوع انفجار قوي بالقرب من مطار في بولونيا الإيطالية

الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية تكتشف "شيطانا" في الحكومة الجديدة

حرس السواحل الليبي والبحرية الإيطالية يتفقان على التعاون المشترك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

قائد بالحرس الثوري يؤكد الدور الكبير لحزب الله في مكافحة الارهاب التكفيري

تشريع جديد.. السجن عقوبة الزواج العرفي في مصر!!

ترامب يعلق على عملية الدهس في لندن

إحراق أكثر من 80 سيارة في ليلة واحدة بالسويد.. والسبب؟

وزير صهيوني يؤكد لقاء نتنياهو بالسيسي سرا في مصر

تشكيل "تحالف المحور الوطني" بقيادة 6 شخصيات سياسية عراقية

المفوض الأممي لشؤون اللاجئين يعارض عودة اللاجئين السوريين

ظريف يهنئ باسيل والسيد نصرالله بذكرى انتصار المقاومة في حرب الـ33 يوما

بالفيديو: رجل يسرق ” طائرة ” ليقتل زوجته بعملية انتحارية ولكن !...

إسقاط 5 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه حميميم.. من يرسلها؟

الكرملين يعلق على العقوبات الأمريكية

بالفيديو.. استمرار الاشتباكات بين القوات الافغانية وطالبان في غزني

أوغلو: التهديد والضغط الأمريكي لن يحدث إلا الفوضى

موسكو تعرب عن أسفها تجاه تعليق واشنطن لاتفاقية السماء المفتوحة

السید نصرالله یطل الیوم بكلمة عبر مهرجان "بكم ننتصر"

عبد ربه يزور مصر ويتوعد بالإنتصار!

اوغلو: الحظر الأميركي على تركيا وإيران بداية لهجمة ضد بلدان اخرى

أردوغان ينقلب على الهاتف الذي أنقذه من "انقلاب 2016"!

عشرات القتلى بانهيار جسر في مدينة جنوة الإيطالية+فيديو

الديمقراطية تعلن مقاطعة "المجلس المركزي" الفلسطيني

الأکثر مشاهدة