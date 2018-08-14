عشرات القتلى بانهيار جسر في مدينة جنوة الإيطالية+فيديو

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ونقل التلفزيون الإيطالي عن نائب وزير النقل، قوله إن هناك 7 قتلى على الأقل في حادث انهيار الجسر، فيما قالت وسائل إعلام محلية أخرى إن الحادث خلف "عشرات القتلى"، دون أن تحدد عددهم.

وقال تلفزيون "سكاي تي جي 24"، إن جزء من جسر موراندي الذي يشكل الطريق السريع ايه 10 إلى جنوى إنهار"، مضيفا أن "عمليات الإنقاذ ما زالت جارية وتم إيقاف المرور وتحويل السير".

وأقيم الجسر على الطريق السريع (إيه 10) في ستينيات القرن الماضي، وأجريت له أعمال إعادة هيكلة عام 2016.

وقال وزير النقل الإيطالي: نخشى من وقوع مأساة هائلة جراء انهيار جسر السيارات في جنوى.