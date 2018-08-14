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بريطانيا.. الشرطة تتعامل مع حادث الاصطدام أمام البرلمان كعمل إرهابي

بريطانيا.. الشرطة تتعامل مع حادث الاصطدام أمام البرلمان كعمل إرهابي
الثلاثاء ١٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع حادث اصطدام سيارة بحاجز أمام مقر البرلمان كعمل إرهابي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه لم يتم العثور على أي أسلحة في مكان الحادث.

العالم - أوروبا

من جهته قال رئيس دائرة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة لندن، نيل باسو، إن قوات الأمن لم تحدد حتى الآن هوية المشتبه به.

وأضاف: "إن أولويتنا الآن هي تحديد هوية المشتبه به رسميا ومعرفة أسباب هذا العمل، إذا كان ذلك ممكنا. إنه حاليا لا يتعاون معنا".

وتابع: "على أساس المعلومات المتوفرة لدينا حاليا نعتقد أن المخابرات البريطانية و دائرة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة لا تعرف شيئا عن هذا الشخص".

كما أكد أن الشرطة تنطلق من أن هذا الحادث تم تنفيذه عمدا، مشيرا إلى أن أسلوب ومكان وقوعه يدل على أنه عمل إرهابي.

هذا وكتبت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على صفحتها في تويتر: "إن أفكاري مع المصابين في حادث وستمنستر، وأشكر خدمة الإسعاف لردها السريع والشجاع".

وأفادت شرطة سكوتلاند يارد في وقت سابق باعتقال رجل من دون تحديد هويته، بعد أن صدم بسيارته حاجزا بالقرب من مجلس العموم (البرلمان) في العاصمة لندن، وأدى إلى إصابة شخصين.

وكتبت شرطة لندن على صفحتها في تويتر: "تم اعتقال سائق السيارة من قبل عناصر الشرطة في مكان الحادث. وأصيب عدد من المارة بجروح. ولا تزال الشرطة تعمل في مكان الحادث. وسنقدم المزيد من المعلومات عندما تتوفر لدينا".

وقالت مصادر طبية إن إصابات المارة طفيفة لا تهدد حياة أي منهم.

وأفادت وكالة "أسوشتد برس" بأن الحادث وقع في تمام الساعة 07:30 صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، مضيفة أن الشرطة تعتبر حاليا هذا الاصطدام حادث مرور.

ووفقا لوكالات في لندن أن الشرطة البريطانية عززت تواجدها أمام مبنى البرلمان، وأغلقت محطة أنفاق مترو "وستمنستر"، كما تقوم وحدة محاربة الإرهاب بالتحقيق في ملابسات "محاولة اقتحام مقر مجلس العموم البريطاني".

 

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