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22 عدد قتلى انهيار الجسر الإيطالي.. والوزير يعلق!

22 عدد قتلى انهيار الجسر الإيطالي.. والوزير يعلق!
الثلاثاء ١٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير النقل الإيطالي في أول تصريحات له عقب حادثة انهيار الجسر: "نخشى من مأساة إنسانية جرّاء حادث انهيار الجسر في جنوى"، حيث تشير التقديرات الأولية إلى مقتل 22 في الحادث.

العالم - حوادث 

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن جسرا مرتفعا انهار جزئيا.

ولم يرد تأكيد فوري لعدد الوفيات أو الإصابات، لكن وسائل الإعلام الإيطالية قالت، إن عمال الإنقاذ كانوا يحفرون بين الأنقاض في محاولة للعثور على أشخاص في سيارات سقطت عن الجسر.

وأضافت الوكالة أن السلطات اشتبهت في أن الضعف الهيكلي تسبب بالانهيار، وأن الجزء من الطريق السريع الذي انهار كان على بعد 200 ياردة.

وأظهرت الصور التي نشرتها الشرطة الإيطالية الطريق السريع عبر المدينة مع وجود قسم كبير منهار.

وذكرت خدمات الإطفاء الإيطالية أن الجسر الواقع في منطقة صناعية غرب جنوى انهار في الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وصرح متحدث باسم خدمة الإطفاء بأن الجسر انهار بشكل أساسي على خطوط السكك الحديدية على بعد 100 ياردة تقريبا، وأن السيارات والشاحنات سقطت تحت الأنقاض.

وقال شهود لـ "سكاي إيتاليا" إنهم يعتقدون أن ما لا يقل عن 10 مركبات حوصرت تحت الأنقاض.

وأظهر مقطع فيديو آخر نشرته شرطة الولاية الإيطالية جزءا من الانهيار الفعلي.

من جهته، قال وزير النقل بالحكومة الإيطالية دانيلو تونينيلي إن الانهيار "مأساة هائلة".

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