22 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر في ايطاليا +فيديو

وأضاف في حديث لقناة (سكاي نيوز 24) من جنوة "من غير المقبول أن يكون مثل هذا الجسر المهم... غير مصمم لتفادي مثل هذا

الانهيار".

وقال تلفزيون "سكاي تي جي 24"، إن جزء من جسر موراندي الذي يشكل الطريق السريع ايه 10 إلى جنوة إنهار"، مضيفا أن "عمليات الإنقاذ ما زالت جارية وتم إيقاف المرور وتحويل السير".

وأقيم الجسر على الطريق السريع (إيه 10) في ستينيات القرن الماضي، وأجريت له أعمال إعادة هيكلة عام 2016.

​بدورها، قالت الحكومة الإيطالية، في بيان لها، إنها "تخشى من مأساة كارثية جراء انهيار الجسر"، كما كتب وزير النقل الإيطالي دانيلو تونينيلي على حسابه عبر موقع "تويتر": "نتابع بخوف كبير ما حدث في جنوة والذي يبدو كمأساة مروعة".