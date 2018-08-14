البث المباشر
مراسل العالم عن مصدر محلي : تبادل كثيف لإطلاق النار بعد تفجير استهدف موكب محافظ تعز المعين من تحالف العدوان بمدينة عدن
مراسل العالم : الجيش يسيطر على منطقة أم مردخ شمال غرب تلول الصفا ويضيق الخناق على فلول إرهابيي “داعش” في بادية السويداء
ممثلة الأمم المتحدة في اليمن: التحالف منعنا من الوصول الى مسرح الجريمة في ضحيان ومن حضور تشييع الاطفال
ارتفاع حصيلة انهيار جسر السيارات في مدينة جنوى الايطالية الى 30 قتيلا
مراسل العالم: خروج الالاف من اهالي الموصل بتظاهرات سلمية للمطالبة بعدم خروج الحشد الشعبي من المدينة
إيران وسوريا تعتزمان مد سكة حديدية بمشاركة العراق
إصابة عدد من المارة دهساً بسيارة أمام البرلمان البريطاني
إغلاق باب المغاربة عقب اقتحام 57 مستوطناً و 23 طالباً يهودياً لساحات المسجد الأقصى منذ الصباح
مراسل العالم: قصف صاروخي ومدفعي على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي قبالة منفذ الخضراء
مراسل العالم: غارتان لطيران العدوان على منطقة الجبانة بمديرية الحالي

هاتف محمد صلاح يدفع ليفربول إلى مراسلة الأمن

هاتف محمد صلاح يدفع ليفربول إلى مراسلة الأمن
الثلاثاء ١٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ليفربول الإنجليزي تقدم بشكوى إلى الشرطة ضد لاعبه المصري محمد صلاح بداعي استخدام هاتفه المحمول أثناء قيادته سيارته.

العالم - رياضة

وذكرت صحيفة "أ س" الإسبانية أن النادي الإنجليزي علم بالمخالفة التي ارتكبها المهاجم المصري من خلال مقطع مصور "فيديو" تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت.

وتم تصوير المقطع من قبل أحد الجماهير الذي اقترب من سيارة صلاح، مع أخرين، لطلب توقيع النجم الكبير على "أوتوغراف". وظهر صلاح خلال الفيديو وهو يستخدم هاتفه المحمول خلال تواجده وسط ازدحام مروري.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذه الواقعة حدثت أول أمس الأحد، عقب مباراة ليفربول أمام ويستهام، في الدوري الإنجليزي.

وقال أحد المتحدثين باسم نادي ليفربول، لم تذكر "أ س" اسمه، في تصريحات لوسائل الإعلام البريطانية من بينها صحيفة "ليفربول ايكو"، "قدم النادي تقريرا عن المقاطع المصورة والظروف المصاحبة للواقعة إلى الشرطة بعد أن تحدث مع اللاعب، أي متابعة لهذا الموضع لاحقا ستتم داخل النادي، لن يدلي النادي أو اللاعب بأي تصريحات حول هذا الأمر بعد الآن".

وقالت شرطة مقاطعة مرسيسايد، التي تتبعها مدينة ليفربول، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لقد تم إخبارنا بأن هناك فيديو يظهر فيه اللاعب وهو يستخدم هاتفه المحمول أثناء القيادة، لقد تم نقل الموضوع إلى القسم المختص، نشكركم على إخبارنا".

روابط ذات صلة

رسميا... محمد صلاح في القائمة النهائية بجوار رونالدو وميسي

محمد صلاح يقدم نصيحة لشاب تحدث عن "الحب"!

لقاء بين مصارع عالمي ومحمد صلاح في أمريكا (صور)

بالفيديو... جيمس بوند يلتقط صورا مع محمد صلاح في أميركا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

في درعا.. استعدادات لاستقبال العائلات المهجرة

بالفيديو.. إيران تنجح في إدراج رياضة "الچوگان" في اليونسكو

العبادي: نحن مع تركيا في ازمتها وبالتعاون نتغلب على الكثير من التحديات

وفاة 12 حاجا مصريا في السعودية بسبب أمراض القلب والسكري

مسؤول في حزب الله بحث مع لازاريني ملف النازحين السوريين

هاتف محمد صلاح يدفع ليفربول إلى مراسلة الأمن

اردوغان : العراق سيحصل على حصته الكاملة من المياه

السيسي يدير ظهره لأذرعه الإعلامية

عبد الله غل: ترامب يمثل تهديدا عالميا

الأردن يطرق أبواب دمشق !

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:45 بتوقيت غرينتش

لأول مرة.. بثّ مباريات الدوري الإسباني "مباشرة ومجانًا" في 8 دول آسيوية!

الوفاق: النظام البحريني يعيش أسوأ مرحلة في تاريخه

22 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر في ايطاليا +فيديو

شمخاني: اتخذنا آليات جديدة لتفعيل القطاع الخاص

22 عدد قتلى انهيار الجسر الإيطالي.. والوزير يعلق!

الصليب الأحمر: استشهاد 40 طفلا وجرح 56 بمجزرة ضحيان

بريطانيا.. الشرطة تتعامل مع حادث الاصطدام أمام البرلمان كعمل إرهابي

أبو زهري: مقاطعة "الديمقراطية" للمجلس المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح

22 قتيلاً في حادث سير في الإكوادور

الأکثر مشاهدة