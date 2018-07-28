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محمد صلاح يقدم نصيحة لشاب تحدث عن "الحب"!

محمد صلاح يقدم نصيحة لشاب تحدث عن
السبت ٢٨ يوليو ٢٠١٨ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

علق نجم منتخب مصر، ونادي "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، يوم الجمعة، على تغريدة لأحد الشبان المصريين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن الحب.

العالم - منوعات 

وكان شاب مصري يدعى عبد الله قد كتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "يا جماعة بغض النظر عن التقل والكلام العبيط ده، أنا لو حبيت حد هفضل أقوله إني أد أيه بحبه، وإني سعيد بسببه وهبقي مبسوط وطاير من الفرح معاه عادي يخربيت عقولكم".

ورد محمد صلاح على الشاب المصري من حسابه موجها له نصيحة قائلا: "حلو أوي بس متلومش في الآخر غير نفسك بقا".

ويتواجد محمد صلاح في معسكر "ليفربول" المشارك في الكأس الدولية للأبطال بأمريكا، كما أحرز هدفا في فوز الريدز على "مانشستر سيتي" بهدفين لهدف خلال البطولة الودية. 

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