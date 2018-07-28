محمد صلاح يقدم نصيحة لشاب تحدث عن "الحب"!

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وكان شاب مصري يدعى عبد الله قد كتب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "يا جماعة بغض النظر عن التقل والكلام العبيط ده، أنا لو حبيت حد هفضل أقوله إني أد أيه بحبه، وإني سعيد بسببه وهبقي مبسوط وطاير من الفرح معاه عادي يخربيت عقولكم".

ورد محمد صلاح على الشاب المصري من حسابه موجها له نصيحة قائلا: "حلو أوي بس متلومش في الآخر غير نفسك بقا".

ويتواجد محمد صلاح في معسكر "ليفربول" المشارك في الكأس الدولية للأبطال بأمريكا، كما أحرز هدفا في فوز الريدز على "مانشستر سيتي" بهدفين لهدف خلال البطولة الودية.