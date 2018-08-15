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رئيسة وزراء بريطانيا تعزي إيطاليا في ضحايا انهيار جسر جنوة

رئيسة وزراء بريطانيا تعزي إيطاليا في ضحايا انهيار جسر جنوة
الأربعاء ١٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن تعازيها لسكان إيطاليا فيما يتعلق بالمأساة التي وقعت في مدينة جنوى الإيطالية.

العالم - أوروبا

 وكتبت ماي عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أفكاري مع شعب إيطاليا بعد انهيار جسر موراندي في جنوة. المملكة المتحدة، تعرب عن دعمها لأصدقائنا وحلفائنا الإيطاليين فيما يتعلق بهذا الحدث المأساوي".

هذا وقد انهار هذا الجسر الذي يقع على الطريق السريع شمال غرب مدينة جنوة الإيطالية ويربط بين جزأي المدينة، منتصف يوم الثلاثاء.

والجدير بالذكر أن هذا الجسر كان قد بني في الستينيات. وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، فإن آخر ترميم للجسر، والتي في بنائها يشبه جسر بروكلين في نيويورك، كان في عام 2016.

المصدر: سبوتنيك

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