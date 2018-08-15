"طالبان" تسيطر على قاعدة عسكرية في معارك أوقعت 14 قتيلاً

العالم - أفريقيا

وكانت الإنتخابات في مالي قد إنتهت بدور ثانٍ نُظم يوم الأحد الماضي (12 أغسطس) وتشير التوقعات إلى أن الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم أبوبكر كيتا سينتصر بفارق كبير عن زعيم المعارضة سومايلا سيسي.

وأضافت المسؤولة الأوروبية في تصريح نقلته وسائل الإعلام مساء الثلاثاء أن المراقبين الأوروبيين لاحظوا بعض المخالفات الإجرائية، مشيرة إلى حالتين عبارة عن محضر تمت تعبئته قبل نهاية الإقتراع، في الوقت ذاته أكدت أن هذه المخالفات الإجرائية لن تؤثر على نتيجة الإنتخابات.

وكان الإتحاد الأوروبي قد أوفد بعثة تتكون من 90 مراقباً لمتابعة الإنتخابات في 440 مكتب تصويت في دولة مالي.

وشارك 8 ملايين ناخب في الإنتخابات الرئاسية في مالي وعملية فرز الأصوات لا تزال مستمرة. ويُتوقع إعلان النتائج النهائية للإنتخابات غداً الخميس، على أن يستلم الرئيس الجديد مهامه بداية شهر أيلول/ سبتمبر 2018.

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