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اليونان: هناك إمكانية للسلام مع تركيا

اليونان: هناك إمكانية للسلام مع تركيا
الأربعاء ١٥ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الدفاع الوطني اليوناني، بانوس كامينوس، اليوم الأربعاء، أن إطلاق سراح العسكريين اليونانيين، من السجن في تركيا يحسن العلاقات اليونانية التركية، ويظهر أن البلدين يمكنهما التعايش بسلام.

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وقال الوزير خلال مراسم استقبال العسكريين في مطار سالونيك: "آمل أن إطلاق سراحهم اليوم، في هذا اليوم الهام، يعني ويوماً آخر للعلاقات اليونانية التركية. يمكننا العيش معاً، يمكننا العيش بسلام من أجل خير الشعبين، يمكننا العيش لبناء مستقبل وغد للبلدين، في إطار احترام القانون الدولي والمعاهدات الدولية".

وكان توقيف العسكريين اليونانيين، أنغيلوس ميتروتوديس و دميتريس كامينوس، اللذين دخلا الأراضي التركية بالخطأ، أثناء قيامهما بدورية في أحوال جوية سيئة، يوم 1 آذار/مارس الماضي، إلى مزيد من التدهور في العلاقات المتوترة بالأساس، بين الخصمين الإقليميين.

ودعا رئيس الوزراء اليونانى، ألكسيس تسيبراس، تركيا منذ نصف عام تقريباً، لـ "تسريع الإجراءات القضائية" من أجل عودة العسكريين اليونانيين ووقف "التصعيد الإعلامي" بين البلدين.

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