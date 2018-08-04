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لهذا السبب استقال وزير يوناني من منصبه!

لهذا السبب استقال وزير يوناني من منصبه!
السبت ٠٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

استقال وزير الحماية المدنية في اليونان نيكوس توسكاس من منصبه، يوم الجمعة، في أعقاب حرائق الغابات التي استعرت الشهر الماضي وأودت بحياة 88 شخصا.

العالم - اوروبا

وعرض توسكاس من قبل استقالته بعد الحرائق التي نشبت في 23 يوليو/ تموز في بلدة ماتي الساحلية الصغيرة شرقي العاصمة أثينا لكن رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس رفض قبولها.

وأعلن الوزير رغبته في الاستقالة مجددا، أمس الجمعة، خلال اجتماع مع تسيبراس في خطوة قالت عنها المعارضة إنها جاءت متأخرة لتهدئة الرأي العام.

ووبحسب "رويترز"، قال توسكاس، وهو جنرال متقاعد من الجيش، في بيان "هذه الكارثة الطبيعية وخسارة هذا العدد الكبير من الناس في ماتي تطغى على رغبتي في مواصلة عملي. هذا أمر قلته علنا من أول لحظة".

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