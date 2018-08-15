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تركيا: الأزمة مع أمريكا فرصة ولسنا مجرد بلد يشتري إف 35!

تركيا: الأزمة مع أمريكا فرصة ولسنا مجرد بلد يشتري إف 35!
الأربعاء ١٥ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن بلاده على وشك تحويل الأزمة الراهنة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرصة يمكن الاستفادة منها.

العالم - تركيا

وشدد المتحدث في كلمة تلفزيوينة، على أن "الولايات المتحدة الأمريكية شريك تجاري مهم لبلاده ولكنها ليست الوحيدة، لدينا شركاء آخرون وأسواق بديلة، ولن نتردد في حماية حقوق شركاتنا أمام الإجراءات الأمريكية غير العادلة وسنقوم بالرد اللازم".

أضاف: "ضاعفنا الضرائب المفروضة على 22 منتجا مستوردا من أمريكا، وهذه النسبة تعادل 533 مليون دولار إضافي، ردا على العقوبات الأمريكية".

وتابع: "تركيا ليست مجرد بلد يشتري طائرات إف- 35 وإنما شريك في مشروع صناعتها، وقد سددت بعض المدفوعات في إطار التزاماتها بالمشروع".

وكانت وكالة فرانس برس، نشرت تقريرا يرصد المخاطر التي تهدد تركيا إذا طالت الأزمة بينها وبين واشنطن، لافتة إلى أن الأزمة قد تكلف تركيا غاليا على صعيد البرامج العسكرية.

وذكرت الوكالة أن أنقرة الشريكة منذ 2002 في الكونسورسيوم الدولي الذي مول طائرة "إف 35"، قد تخسر عقدا مربحا بقيمة 1,5 مليار دولار مع باكستان لبيعها 30 مروحية هجومية تركية الصنع من طراز "تي 129 أتاك".

وذكرت نشرة "ديفنس نيوز" المتخصصة في القطاع الدفاعي، نقلا عن مسؤولين عسكريين أتراك أن الطائرة تتضمن قطعا مصنوعة في الولايات المتحدة، وواشنطن قد تقرر منع تصديرها إلى تركيا في حال تدهورت العلاقات أكثر بين البلدين.

وتشهد العلاقات الأمريكية التركية أزمة دبلوماسية، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، وذلك على خلفية احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برونسون.

وتحتجز  السلطات التركية القس الأمريكي، الذي كان يدير كنيسة بروتستانتية في إزمير، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بتهمة العمل لصالح شبكة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني.

وتعتبر تركيا هذين الكيانين إرهابيين، كما وجهت اتهامات للقس بالتجسس لأغراض سياسية وعسكرية. وينفي القس بشكل قاطع هذه الاتهامات.

وفقدت العملة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، بعدما ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية.

وردا على هذه الخطوة، دعا الرئيس التركي مواطني بلاده إلى دعم الليرة، واصفا العقوبات بأنها حرب اقتصادية، وهدد بالتخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة مع دول أخرى.

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