السودان.. مصرع 23 تلميذا بينهم إمرأة إثر غرق قاربهم بنهر النيل

العالم - السودان

وقالت الوكالة الرسمية السودانية للأنباء إن قوات الدفاع المدني ما زالت تبحث عن جثث الضحايا حتى الآن.

وذكرت الوكالة أن القارب كان على متنه أكثر من 40 تلميذا بينهم مجموعة من الأشقاء، إضافة إلى المرأة التي تعمل مسؤولة للإحصاء بمستشفى بالولاية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات السودانية، تعطل الدراسة بمدارس الخرطوم وسط البلاد، جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت الولاية صباح اليوم.

وشهدت العاصمة السودانية، وعددا من ولايات البلاد، أمطارًا رعدية وغزيرة استمرت لعدة ساعات صباح اليوم، تسببت في تعطل الحركة المرورية للسيارات والمشاة في الشوارع.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون، الإثنين الماضي، جراء أمطار وسيول اجتاحت ولاية الخرطوم.

ومنذ 22 يونيو/حزيران الماضي، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة أدت إلى انهيار الكثير من المنازل والمرافق الحكومية، كما أدت إلى قطع بعض الطرق الرئيسية التي تربط بين المدن السودانية.

فيما أعلنت السلطات السودانية مصرع 29 شخصًا جراء الأمطار والسيول في ولايات كسلا (شرق) وغرب كردفان (جنوب) والجزيرة (وسط).

وفي عام 2016، لقي 76 شخصًا مصرعهم في السودان جراء أمطار وسيول اجتاحت البلاد، حسب وزارة الداخلية السودانية.

وأعلن الهلال الأحمر السوداني آنذاك، تضرر نحو 60 ألفا و350 مواطنًا بفقدانهم الكامل والجزئي لمنازلهم؛ إثر فيضانات وأمطار، اجتاحت 13 ولاية من أصل 18.

