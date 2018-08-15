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بالصور.. ترامب يوجه عدة لكمات لميركل في برلين!

بالصور.. ترامب يوجه عدة لكمات لميركل في برلين!
الأربعاء ١٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

نشرت الوكالات صورا لشخصية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء قيامه بتوجيه عدة لكمات لشخصية المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وذلك متحف " مدام توسو" في برلين.

العالم- أوروبا

وابتكر متحف الشمع، مدام توسو، في برلين طريقة جديدة لجذب الزوار، حيث قام، على خلاف المألوف، بوضع تمثال للرئيس الأمريكي، ولكن هذه المرة ليس من الشمع، وإنما شخص يضع قناعا من السليكون يشبه إلى حد كبير الرئيس الأمريكي، حيث رقص على أنغام موسيقى أغنية فريق آبا السويدي الشهيرة "ماني، ماني، ماني"، ووجه عدة لكمات على كرة للكم وضع عليها صورة المستشارة الألمانية.

واتسمت العلاقات بين ترامب وميركل بالفتور في بدايتها، رغم أن ترامب قال إنهما عقدا "اجتماعا عظيما" على هامش قمة زعماء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الشهر الماضي.

وأعلنت المتحدثة باسم المتحف، نينا تسيربه، أن 9 أشخاص عملوا على تصنيع القناع لمدة أكثر من شهرين.

وتابعت "لاحظنا قبل عام عندما وضعنا شخصية من الشمع (لترامب) أن الزوار لا ينظرون إليه نظرة سلبية أو يريدون إلحاق الأذى به".

 (رويترز)

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