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سفن حربية روسية تصل الجزائر

سفن حربية روسية تصل الجزائر
الأربعاء ١٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث الرسمي باسم الأسطول الشمالي الروسي العقيد فاديم سيرغا، اليوم الأربعاء، بأن مجموعة من السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي قد وصلت إلى الجزائر في زيارة عمل.

العالم - الجزائر

وقال سيرغا في تصريح إعلامي: "قامت مجموعة من السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي مكونة من الطراد الصاروخي "مارشال أوستينوف" والسفينة المضادة للغواصات "سيفيرومورسك"، بتنفيذ زيارة عمل إلى الجزائر في إطار تنفيذهما مهام الإبحار لمسافات طويلة".

ويشار إلى أن برنامج الإبحار لمسافات طويلة يشمل عددا من الفعاليات البروتوكولية بمشاركة قائد الأسطول الشمالي الأدميرال نيقولاي يفمينوف، الذي وصل إلى العاصمة الجزائرية مساء أمس، وممثل السفارة الروسية لدى الجزائر.

ومن المقرر لقاء قيادة الأسطول الشمالي مع قائد القوات البحرية الجزائرية لواء أركان حرب محمد لاربي خولي، وقيادة فرقة السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي مع قيادة المنطقة المركزية العسكرية البحرية في الأسطول الجزائري.

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم بحارة الأسطول الشمالي بزيارة المعالم السياحية في العاصمة الجزائرية، وكذلك زيارة المتحف الأثري المفتوح في مدينة تيبازة. كما سيجري بحارو الأسطول الشمالي والبحارة الجزائريون منافسات رياضية في كرة القدم. وستستمر زيارة العمل لمجموعة سفن الأسطول الشمالي إلى الجزائر حتى يوم الأحد.  
 

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