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"فورين أفيرز"..

السعودية والإمارات و"إسرائيل" دفعت ترامب لمحاربة إيران

السعودية والإمارات و
الخميس ١٦ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

نشر موقع "فورين أفيرز" مقالاً مشتركا لكاتبين أميركيين، جاء فيه أن حيثيات ما جرى بالشرق الأوسط خلال السنوات الماضية يجب أن تذكر صانعي القرار الأميركيين بأن إيران لن تشكل أبدا تهديدا للمصالح الجوهرية لأميركا إلا إذا جعلتها واشنطن بنفسها تهديدا لها.

العالم - العالم الاسلامي

وبحسب موقع "وطن يغرد" فقد دعا الكاتبان ستيفن سايمون وجوناثان ستيفنسون واشنطن إلى الابتعاد عن الدخول في حرب مع إيران، قائلين إن اعتبار إيران عدوا إستراتيجيا كبيرا هو ببساطة ليس له معنى من وجهة نظر العلاقات الدولية التقليدية مثل التهديد وميزان القوة.

وقالا: إن الوجود الإيراني في العراق وسوريا ولبنان وحتى اليمن هو بسبب غزو أميركا العراق وسياساتها بالمنطقة.

وأعرب الكاتبان عن استغرابهما من تعامل واشنطن مع إيران وكأنها منافس ند يستحق تغيير نظامه، مشيرين إلى أنه لا توجد إجابة مفهومة لتوجه واشنطن المعلن تجاه إيران ما عدا رغبة "إسرائيل" والسعودية والإمارات التي تبثها في الكونغرس عبر اللوبي الذي يضغط لتحقيق سياسات هذه الدول.

وأشارا إلى هوس الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمحو آثار سلفه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بما في ذلك العلاقة العادية مع إيران بالإضافة إلى إغراء مساعديه المتشددين والقوى الأجنبية النافذة له بأن بإمكانه إعادة تشكيل النظام الإقليمي بسرعة وبسهولة مثلما أغرى مساعدو الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش رئيسهم وزينوا له غزو العراق في 2003.

وقالا: إن المقارنة الفارغة من قبل بعض دول المنطقة بين "التهديد" الإيراني والطاغوت النازي يثير شكوكا حول دوافع ونزاهة تحالف هذه الدول مع الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن الرياض وأبوظبي و"تل ابيب" منخرطة في حملة دعائية "بروباغاندا" لإقناع رئيس ساذج بأن إيران هي عدو في طريقه للسيطرة على أربع عواصم عربية، بغداد وبيروت ودمشق وصنعاء.

 

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