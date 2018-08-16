السفير الإثيوبي مودعاً القاهرة: ملتزمون بمصلحة مصر

العالم - مصر

وتابع أن إثيوبيا تقدر جيداً أهمية النيل بالنسبة لمصر، وأن هناك تعاونا ثلاثيا مشتركا بين «مصر والسودان وإثيوبيا» في مجال البنية التحتية للربط بين الدول الثلاث، وإنشاء صندوق للإستثمار المشترك بينها، وإنشاء طرق برية ومائية وسكك حديدية، لافتاً إلى أن الصندوق الثلاثي المشترك سيمول التنمية والبنية التحتية المشتركة بين الدول الثلاث.

وخلال كلمته بالمؤتمر، أكد الالتزام السياسى بين الدول الثلاث فى وضع آلية لحل كل الخلافات حول مشروع سد النهضة، مشيرا إلى أن ذلك التعاون المشترك يوضح مدى الحكمة الأفريقية لحل الخلافات بشكل داخلي، وأوضح أن الخبراء الفنيين بالدول الثلاث يعملون بشكل متعاون للوصول إلى حل لكل القضايا الخلافية المؤجلة في أقرب وقت.

وأشار إلى أنه خلال الـ 18 شهرا الماضية، التي شغل خلالها منصبه كسفير لبلاده لدى القاهرة، تم عقد 5 لقاءات رئاسية بين رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، هايلي ماريام ديسالين، والرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤخراً استضافت القاهرة قمة مصرية – إثيوبية التقى خلالها السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي الجديد، آبي أحمد، لافتاً إلى أن السيسي وآبي أحمد اتفقا بشأن ملف «المياه وسد النهضة» على عدم الإضرار بمصالح مصر المائية، وأكد أن التزام إثيوبيا بذلك نهائي لا يقبل الشك.

وأضاف أمدي أن إثيوبيا بها 30 شركة مصرية تعمل في مجالات عدة، أبرزها الدواء والكهرباء.