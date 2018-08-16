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بسبب السيول.. مصر تقدم مساعدات عاجلة للسودان

بسبب السيول.. مصر تقدم مساعدات عاجلة للسودان
الخميس ١٦ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصر، اليوم الخميس، تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للسودان لمواجهة آثار السيول والأمطار الغزيرة، والتي أودت بحياة العشرات بينهم 22 طفلًا.

العالم - مصر

ووفق بيان للرئاسة المصرية، اليوم، "قدمت مصر للسودان مستلزمات إغاثة ومواد غذائية وأدوية وبطاطين (أغطية) وخيام، كما تم إيفاد قافلتين (طبية وبيطرية) لعدة أقاليم، للمساعدة في مواجهة استشراء الآفات والأمراض إثر نفوق الماشية جراء السيول". 

وقال البيان إن "المساعدات جاءت بالتعاون بين وزارات الدفاع، الخارجية، الصحة، التضامن الاجتماعي، الزراعة، والهلال الأحمر المصري". 

والأربعاء، لقي 23 مصرعهم بينهم 22 طفلًا، في غرق قارب وسط مجرى نهر النيل، شمالي السودان، إثر تعطل ماكينته بسبب شدة الرياح والأمطار.

كما أعلنت السلطات السودانية مصرع 29 شخصًا جراء الأمطار والسيول في ولايات كسلا (شرق) وغرب كردفان (جنوب) والجزيرة (وسط).

وحسب وسائل إعلام محلية بالسودان، لقى 10 أشخاص آخرين مصرعهم، الإثنين الماضي، جراء أمطار وسيول اجتاحت ولاية الخرطوم. 

ومنذ 22 يونيو/حزيران الماضي، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارًا وسيولاً غزيرة أدت إلى انهيار الكثير من المنازل والمرافق الحكومية، كما أدت إلى قطع بعض الطرق الرئيسية التي تربط بين المدن السودانية. 
 

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