محكمة في زيمبابوي تنظر الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية

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ويقول زعيم المعارضة نلسون شاميسا إن الانتخابات التي جرت يوم 30 يوليو تموز، وهي الأولى منذ الإطاحة بروبرت موجابي العام الماضي، زورت على يد مفوضية انتخابات منحازة. وتنفي المفوضية ومنانجاجوا وجود أي تلاعب.

ويمكن للمحكمة الدستورية أن ترفض الطعن أو تعلن فائزا جديدا أو تأمر بإجراء انتخابات جديدة.

وأكدت صحيفة هيرالد الحكومية أن المحكمة ستنظر الطعن يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

وكان من المتوقع أن تنهي الانتخابات عزلة زيمبابوي وتؤذن ببداية انتعاش اقتصادي لكن الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات كانت بمثابة تذكير غير مريح بماضي البلاد العنيف.

وحث منانجاجوا زيمبابوي على الاتحاد خلفه ولكن ما زالت هناك تساؤلات حول مقتل ستة أشخاص في حملة قمع شنها الجيش على الاحتجاجات على فوز الحزب الحاكم.

