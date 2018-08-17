شاهد: ترامب يتوعد خنق تركيا ويطالب بافراج جاسوسه دون مقابل

العالم - الاميركيتان

الأزمة بين الولايات المتحدة الاميركية وتركيا تتفاقهم مع مرور الايام، تهديدات اميركية واضطراب في الاوضاع الاقتصادية التركية. الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعد بتشديد الخناق على تركيا، مطالبا انقرة بالافراج عن القس برانسون التي تحتجزه تركيا، مؤكدا أن واشنطن لن تدفع شيئا مقابل الإفراج عن ما اعتبره رجل بريء.



ترامب كشف أن واشنطن ساعدت تركيا في ضمان الإفراج عن مواطن تركي كان معتقلا لدى دولة لم يسمها، مشيرا إلى انقرة لم ترد هذا المعروف.

التهديدات جاءت ايضا من وزير الخزانة ستيفن منوتشين، حيث توعد انقرة بالمزيد من العقوبات في حال عدم افراجها بسرعة عن القس برانسون، فيما ابدى البيت الابيض استياءه من العقوبات الاقتصادية التي أعلنتها أنقرة ردا على تلك التي اتخذتها واشنطن.

الرد التركي على التصريحات الاميركية جاءت عن طريق وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو، الذي اكد إنه يمكن حل المشاكل مع الولايات المتحدة بسهولة لكن ليس بالنهج الحالي التي تتبعه واشنطن، كما اضاف إن تركيا لا ترغب في وجود مشاكل مع أميركا، مشيرا إلى أن أنقرة أبلغت واشنطن مرارا أن ممارسة الضغوط وفرض العقوبات لن يجدي نفعا معها. معتبرا أن أميركا لا تدرك ولا ترى الصديق الحقيقي.

مكتب برنامج تصنيع مقاتلات أف 35 الذي تشارك فيه تركيا، قال إن الخطط الراهنة للبرنامج ستتواصل، مشيرا الى ان عملية تدريب الطيارين الأتراك على استخدام المقاتلات ستستمر لغاية عرض البنتاغون الاميركي تقريره للكونغرس بشأن الطريق الذي سيتم اتباعه بخصوص تسليم الطائرات لانقرة.

وكان القضاء التركي قرر حبس القس أندرو برانسون عام 2016 على خلفية عدة تهم بشأن منظمتي فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني اللتين تصنفهما أنقرة ضمن التنظيمات الإرهابية، قبل أن يصدر قرار قضائي بفرض الإقامة الجبرية عليه.