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القبض على مقدم برامج ومعارض مصري شهير في تركيا

القبض على مقدم برامج ومعارض مصري شهير في تركيا
الجمعة ١٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر مطلعة أن أجهزة الأمن فى تركيا ألقت القبض على الممثل المصري و مفدم البرامج في قناة الشرق هشام عبد الله ،في تركيا .

العالم - مصر

ويرجع السبب الى انتهاء جواز السفر الخاص به وعدم حصوله على أوراق إقامة، وأشارت المصادر فى الوقت ذاته إلى أنه بعد الكشف عن أسمه من جانب أجهزة الأمن فى تركيا تبين أنه مطلوب من الإنتربول بسبب وضعه على قوائم الإرهاب فى أكثر من دولة عربية.

وأوضحت المصادر أن دورية أمنية تركية استوقفت هشام عبد الله فى منطقة سكنه قبل 48 ساعة، ولفتت فى الوقت ذاته إلى أن أيمن نور مالك قناة الشرق لم يظهر أى تضامن معه ولم يرسل له محامى بينما توسط عدد من أنصار الإخوان لدى السلطات التركية للإفراج عنه وسط توقعات بترحيله إلى القاهرة.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن ألقت قوات الأمن التركية القبض على رامى جان أثناء عمله فى قناة الشرق قبل عدة أشهر ثم عاد بعدها إلى القاهرة.
وتوعدت وعبرت غادة نجيب زوجة هشام عبد الله، عن غضبها بعد القبض على زوجها ، حيث كتبت عبر حسابها الشخصى: "فاض الكيل.. لو غضبت هطربقها على دماغ الكل".

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