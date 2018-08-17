الحكومة المصرية تكشف حقيقة إلغاء منظومة نقاط الخبز

العالم - مصر

ورغم نفي المركز هذه الشائعة في تقارير سابقة له كان آخرها التقرير رقم (103) الصادر خلال الفترة من (10 حتى 18 يناير 2018‏)‏، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجددًا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه في حالة عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز وتوفير استهلاكه سيحصل على سلع مجانية "فارق نقاط الخبز" بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.



وشددت الوزارة على استمرار صرف سلع نقاط الخبز وعدم إلغائها أو خفض قيمتها ضمن منظومة الخبز الجديدة والتي ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز، مؤكدة في الوقت نفسه على التزامها أيضًا بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون إحداث أية تغييرات.



وأضافت الوزارة أن إجمالي ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز تصل قيمته إلى نحو 500 مليون جنيه شهريًا.



وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع ‏‏التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها على غير حق في أي محافظة من محافظات ‏‏الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية ‏الموحدة (16528).‏