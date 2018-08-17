الأمم المتحدة تطالب البرازيل بضمان تمتع دا سيلفا بحقوقه السياسية في السجن

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وأشارت اللجنة، التي تتألف من خبراء مستقلين في حقوق الإنسان، في بيان، إلى أن ذلك يشمل الوصول المناسب إلى وسائل الإعلام وأعضاء حزبه السياسي.

وطالبت اللجنة البرازيل بألا تمنع لولا من الترشح للانتخابات الرئاسية إلى أن يتم الحكم في الاستئناف الذي قدمه أمام المحاكم، وعلى أن يكون ذلك ضمن إجراءات قضائية عادلة.

اللجنة أكدت أن هذا الطلب الذي توجهه للبرازيل لا يعني أنها قد وجدت انتهاكا حتى الآن، وإنما هو إجراء عاجل للحفاظ على حق الرئيس السابق لولا وذلك بانتظار النظر في القضية على أساس الوقائع الموضوعية والتي ستتم في العام المقبل.

المصدر: اليوم السابع