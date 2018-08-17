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الأمم المتحدة تطالب البرازيل بضمان تمتع دا سيلفا بحقوقه السياسية في السجن

الأمم المتحدة تطالب البرازيل بضمان تمتع دا سيلفا بحقوقه السياسية في السجن
الجمعة ١٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

طالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، البرازيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الرئيس السابق لولا دا سيلفا بحقوقه السياسية أثناء وجوده في السجن، وذلك كمرشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2018.

العالم - الأميركيتان

وأشارت اللجنة، التي تتألف من خبراء مستقلين في حقوق الإنسان، في بيان، إلى أن ذلك يشمل الوصول المناسب إلى وسائل الإعلام وأعضاء حزبه السياسي.

وطالبت اللجنة البرازيل بألا تمنع لولا من الترشح للانتخابات الرئاسية إلى أن يتم الحكم في الاستئناف الذي قدمه أمام المحاكم، وعلى أن يكون ذلك ضمن إجراءات قضائية عادلة.

اللجنة أكدت أن هذا الطلب الذي توجهه للبرازيل لا يعني أنها قد وجدت انتهاكا حتى الآن، وإنما هو إجراء عاجل للحفاظ على حق الرئيس السابق لولا وذلك بانتظار النظر في القضية على أساس الوقائع الموضوعية والتي ستتم في العام المقبل.

المصدر: اليوم السابع

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