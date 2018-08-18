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بالصور.. حداد وطني وجنازة رسمية لضحايا جسر جنوى بإيطاليا

بالصور.. حداد وطني وجنازة رسمية لضحايا جسر جنوى بإيطاليا
السبت ١٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

قررت السلطات الإيطالية تشييع جثامين ضحايا جسر جنوى في جنازة رسمية بحضور كبار المسؤولين السياسيين الإيطاليين. كما أعلنت اليوم نفسه يوم حداد وطني.

العالم - اوروبا

واختارت عائلات بعض الضحايا تنظيم جنازات خاصة لهم، مقاطعة بذلك مبادرة الحكومة. وذكرت صحيفة "لا ستامبا" أن عائلات 17 قتيلا على الأقل فضلت عدم المشاركة فى مراسم التشييع الرسمية.

وبلغت الحصيلة الرسمية الموقتة لضحايا انهيار الجسر حتى الخميس 38 قتيلا، بينما ما زال عشرة جرحى يعالجون فى المستشفى، بينهم ستة فى حالة الخطر. وفى الوقت نفسه ما زالت فرق الإنقاذ تبحث عن خمسة أشخاص مفقودين قد يكونوا تحت أنقاض الجسر لعد أربعة أيام على الكارثة.

وفى قاعة كبيرة فى جنوى وتمهيدا للقداس على أوراح الضحايا، اصطفت توابيت 18 شخصا أحدها باللون الأبيض لطفل. وقد غطيت بالورود وتحمل صور أو أسماء القتلى.

وعبر اسقف جنوى انجيلو بانياسكو الذى يترأس القداس السبت عن "احترامه الكامل لمن اختار ألا يشارك فى مراسم جنازة الدولة".

وكان تم تشييع بعض الضحايا جرى الجمعة فى مدن إيطالية أخرى.، وفى يوم الحداد الوطنى على الضحايا، سيتم إطفاء الأضواء التى تنير المبانى الرمزية فى روما مثل الكوليسيوم وفونتانا دى تريفى وغيرها، من الساعة 22,00 إلى الساعة 23,00 ت ج .

 

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