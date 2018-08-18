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بيلاروسيا.. لوكاشينكو يقيل رئيس الحكومة ويعين بديلاً له

بيلاروسيا.. لوكاشينكو يقيل رئيس الحكومة ويعين بديلاً له
السبت ١٨ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

أقال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، رئيس الحكومة في البلاد، وعين مكانه المدير السابق لبنك التنمية سيرغي روماس.

العالم - أوروبا

وقالت وكالة بيلتا الحكومية إنه تم تعين ألكسندر تورتشين نائبا لرئيس الحكومة.

وأمر لوكاشينكو، يوم الثلاثاء الماضي، بإقالة وزير الصناعة، ووزير البناء والعمارة، كما أعلن عن عدم كفاءة رئيس الصناعات العسكرية، وأمين مجلس الأمن.

وكان المكتب الصحفي للرئاسة البيلاروسية، قد أعلن في وقت سابق أن رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، ظهر علنا بعد ورود تقارير تزعم إصابته بجلطة دماغية، حيث اجتمع مع رئيس لجنة مينسك التنفيذية، أناتولي إيساتشينكو.

وجاء في بيان المكتب الصحفي، مرفق بصور من الاجتماع: "التقى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، برئيس لجنة مينسك التنفيذية، أناتولي إيساتشينكو، في 31 يوليو/ تموز، وبحث معه خلال الاجتماع، مسار حملة الحصاد في المنطقة، وتطوير مجمع اللحوم والألبان، وبناء الطرق".

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