روحاني: العلاقات الطيبة بين ايران وبيلاروسيا ستشهد مزيدا من التطور

العالم - ايران

وبمناسبة الذكرى السنوية الـ25 لإقرار العلاقات الودية المصحوبة بالتعاون بين طهران ومينسك، بعث حسن روحاني ببرقية الى نظيره البيلاروسي، هنأه فيها بهذه الذكرى، وأعرب عن ثقته بأن العلاقات الطيبة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبيلاروسيا ستشهد مزيدا من التطور في إطار المصالح المتبادلة بين الشعبين.

وجاء في هذه البرقية: رغم التذبذب والتطورات الكبيرة في العالم المحيط بنا خلال ربع القرن الماضي، وتأثيره على الجميع، الا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية بيلاروسيا ومن خلال اعتمادها سياسة مستقلة، جسدتا عزمهما على تنمية التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.. وبناء عليه فإن التعاون الوثيق بين حكومتينا أسفر عن نتائج مثمرة في العديد من القضايا والماضيع الثنائية والدولية الهامة.

وأضاف روحاني: ان تبادل الوفود على مختلف المستويات وتطوير العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية يجسد جيدا عمق ورسوخ العلاقات بين البلدين.. كما ان عقد 14 دورة لاجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي وتشكيل مجموعات العمل واللجان التابعة لها، يؤيد توفر الرغبة الجادة لدى الجانبين للمضي قدما في مسيرة التعاون الثنائي.

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