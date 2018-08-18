صحيفة كورية شمالية تدعو ترامب لأن يكون "شجاعا" على صعيد نزع السلاح النووي

العالم - أسيا والباسفيك

وهنأت صحيفة "رودونغ سينمون" الوطنية دونالد ترامب على محاولاته تحسين العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، معربة عن الأسف لاضطرار الرئيس الأميركي لمواجهة "معارضين كثر".

وأضاف كاتب المقال أن الديموقراطيين وبعض الجمهوريين يعرقلون جهود ترامب، وتحاول وسائل الإعلام تشويه سياسته، فيما "يتصرف" مستشاروه وإدارته "خلافا لتمنيات الرئيس" و"يشوهون الوقائع ويخفون عنه الحقيقة لإيقاعه في الخطأ في قراراته".

التقى الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في حزيران/يونيو خلال قمة استثنائية في سنغافورة اتفقا خلالها على نزع السلاح النووي في بيان لم يتضمن الكثير من التفاصيل.

وأحرز تقدم طفيف منذ ذلك الحين، اذ نددت كوريا الشمالية بطرق "رجل العصابات" ومطالب واشنطن "الأحادية" التي تنادي بالتفكيك "كامل يمكن التحقق منه ولا عودة عنه" للترسانة النووية لبيونغ يانغ.

وتتهم كوريا الشمالية الولايات المتحدة بأنها لم تنفذ ما يتعين عليها من الاتفاق من خلال وضع شروط على الإعلان رسميا عن نهاية الحرب الكورية (1950-1953)، وهي أحد مطالب بيونغ يانغ التي تعهدت من جانبها بإنهاء التجارب على الصواريخ وتدمير موقع التجارب النووية وتسليم الولايات المتحدة بقايا جثث جنود أميركيين قتلوا خلال الحرب.

وتطالب الصحيفة الرسمية أيضا بأن يستبعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تكهنات المعارضة المتعلقة بنوايا كوريا الشمالية.

والخميس أعلن بومبيو الذي يحضر زيارته الرابعة إلى كوريا الشمالية، أن فريقه "يحقق مزيدا من التقدم"، وأعرب عن الأمل في أن يحرز الوضع تقدما "بخطوات كبيرة عما قريب".