إحباط محاولة تهريب نحو مليون دولار أميركي في مطار الخرطوم

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وجاء إعلان ضبط هذه الكمية من الأموال في وقت تعاني البلاد نقصا في العملات الأجنبية.

ونقل المركز عن مدير أمن مطار الخرطوم العميد أبو عبيدة محمد أن "معلومات موثوقة توفرت عن عملية تهريب عملة عبر إحدى رحلات شركات الطيران المعروفة"، من دون أن يحدد اسم شركة الطيران أو وجهة الرحلة.

وأضاف محمد أن الحقيبة التي وضع فيها المبلغ كانت تحوي نحو نصف مليون يورو و136 ألف دولار ومليونا و230 ألف ريال سعودي.

ومنذ أن استقل جنوب السودان عن السودان العام 2011 خسرت الخرطوم 75% من عائدات إنتاج النفط الذي كان يبلغ 470 ألف برميل يوميا.

ويعاني الاقتصاد السوداني ارتفاعا في معدل التضخم وتراجعا لقيمة العملة المحلية.

وبلغ معدل التضخم في تموز/يوليو الماضي وفق إحصاءات رسمية نحو 64%، فيما أوضح متعاملون في صرف العملات في السوق السوداء السبت لفرانس برس أن الدولار الواحد يساوي أربعين جنيها سودانيا واليورو ثمانية وأربعين جنيها والريال السعودي أحد عشر جنيها.

ويبلغ السعر الرسمي للدولار وفق بنك السودان المركزي 28 جنيها.