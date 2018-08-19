ظریف: علی أوروبا إثبات إرادتها السیاسیة عملیا

العالم - ايران

وأشار ظریف في تصریح له اليوم الاحد إلی أحدث المستجدات بشأن الإجراءات الأوروبیة لصیانة الإتفاق النووي ومواجهة الحظر الأمریکی قائلا : لقد طرح الأوروبیون نقاطا جدیدة منذ إدلاء الرئیس حسن روحاني بتصریحات حول الحزمة الأولی التي قدمها الأوروبیون لإيران والموقف الذي اتخذته انا في فیینا، واستعرضوا الخطوات التي قاموا بها في القطاعين النفطي والمصرفي.

وتابع وزير الخارجية قائلا : ان الجانب الاوروبي اتخذ بعض الاجراءات العملانية مثل تطبيق "قانون التعطيل" واصدار ترخيص تاسيس بنك الاستثمار الاوروبي .

وقال ظریف ان الأوروبیین أبدوا حتی الان إرادتهم السیاسیة في الأقوال فقط ، موضحا ان إيران تستجیب لإرادة أوروبا السیاسیة حینما تترافق مع الإجراءات العملیة مضیفا اننا إطلعناهم علی توقعاتنا وهم یعلمون ماذا نرید منهم.