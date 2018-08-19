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جهانغيري: الاوروبيون إلتزموا بتعويض ايران

جهانغيري: الاوروبيون إلتزموا بتعويض ايران
الأحد ١٩ أغسطس ٢٠١٨ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

 قال النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري: إنّ اوروبا تعهدت لايران بتعويضها ما لحقتها من خسائر جراء خروج الشركات الاوروبية الخاصة من البلاد وذلك عبر إدخال شركات صغرى ومتوسطة بديلة وايجاد سبل اُخرى جديدة.

العالم - ايران

وعلى هامش زيارته لوكالة "إرنا" وفي تصريح أدلى به حول الرزمة الاوروبية الهادفة الى الحفاظ على الاتفاق النووي وتلبية مطالب ايران أضاف جهانغيري بأنّ الإتفاق النووي خلق خير فرصة للبلاد كي تمضي في طريق تنموي وتحصل على مكانة مرموقة في الاوساط الدولية معتبراً ذلك ضربة وجهتها واشنطن لنفسها بسبب انسحابها من الإتفاق النووي.

وأكّد النائب الاول لرئيس الجمهورية على مساعي ايران للحفاظ على مصالحها الواردة في الإتفاق النووي واصفاً الأمريكيين بأنهم هم الذين اُصيبوا بعزلة إذ لم تسايرهم في مواقفهم المعادية لايران سوى دولتين أو ثلاث دول.

وقال النائب الاول لرئيس الجمهورية بأنّ مساعي الحكومة باتت الآن مركِّزة على الإقتصاد المحلي ومعالجة قضايا الشعب عبر توظيف الكفاءات الداخلية مشيراً الى السعات الطبيعية والثروات والمصادر البشرية الهائلة التي تتمتع بها ايران فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز.

ولفت جهانغيري الى إهتمام ايراني بمتابعة الحوار مع الدول الخمس الباقية في الإتفاق النووي معرباً عن رضا الدبلوماسية الايرانية حيال الأداء الاوروبي والصيني والروسي بالنسبة لواجباتها الاقتصادية المكلفة بها بناء على الإتفاق النووي.

وتطرق جهانغيري الى مساعي ايران الرامية لايجاد سبل تساعدها على مواصلتها بيع النفط والتخطيط للبلد دون إعتبار نشوب حرب أو بدء مفاوضات مع الجانب الامريكي حسب تعبير قائد الثورة الإسلامية والإنطلاق في هذا المسار.

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