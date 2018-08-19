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ماذا تطالب كراكاس من برازيليا؟

ماذا تطالب كراكاس من برازيليا؟
الأحد ١٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

طالبت الخارجية الفنزويلية البرازيل بحماية الفنزويليين الفارين من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف ببلادهم، إثر اعتداءات تعرضت لها ملاجئ لمهاجرين فنزويليين شمالي البرازيل.

العالم - الأميركيتان

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية إنها اتصلت بالجانب البرازيلي وطالبته بتقديم "ضمانات للمواطنين الفنزويليين واتخاذ كل التدابير لحمايتهم وحماية أملاكهم وأمنهم".

وأعربت الخارجية عن "قلقها للمعلومات التي تؤكد وقوع هجمات على مهاجرين فنزويليين وعمليات طرد جماعي لهم في انتهاك للقانون الدولي".

وهاجم سكّان غاضبون في ولاية رورايما شمالي البرازيل أمس السبت، مخيّمين لمهاجرين فنزويليين وأسفر الهجوم عن تدمير وحرق قسم من المخيمين العشوائيين دون إصابات.

وجاء الاعتداء، كرد فعل على عملية سطو تعرض لها أحد تجّار بلدة باكارايما ووجهت سهام التهمة فيها إلى مهاجر فنزويلي، حيث أثار الحادث غضب المدينة الحدودية مع فنزويلا.

وتفيد السلطات الفنزويلية، بأن أكثر من 127 ألف فنزويلي عبروا الحدود البرية مع البرازيل منذ 2017، تابع 69 ألفا منهم طريقهم إلى دول أخرى في حين انتشر الباقون في مناطق مختلفة من البرازيل.

المصدر: وكالات

 

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