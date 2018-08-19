الجيش التونسي يقصف مرتفعات القصرين بحثا عن الإرهابيين

العالم- تونس

وقال المتحدث الرسمي بوزارة الدفاع محمد زكري إن الوحدات العسكرية جددت عمليات القصف بالمدفعية على بعض المواقع التي يمكن أن تتحصن بها العناصر الإرهابية بالمرتفعات الغربية لولاية القصرين، في عملية استباقية ستليها عمليات تمشيط للمنطقة.

وأوضح زكري إن العملية تمثل عمل دوري للوحدات العسكرية المتمركزة بالمكان في إطار تأمين هذه المناطق وتعقب العناصر الإرهابية.

وتمثل جبال القصرين والمرتفعات القريبة منها معاقل رئيسية لعناصر ارهابية موالية أساسا لتنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي.

وتشكل هذه العناصر خطرا دائما على الأحياء السكنية في المناطق النائية القريبة من الجبال ورعاة الماشية.

(وكالات)