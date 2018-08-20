واشنطن تدعم إعلان كابول وقف إطلاق النار مع طالبان لثلاثة أشهر

العالم - آسيا

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان إن "الولايات المتّحدة ترحّب بإعلان الحكومة الأفغانية عن وقف لإطلاق النار مشروط بمشاركة حركة طالبان".

وأضاف "نحن وشركاؤنا الدوليون نؤيّد مبادرة الشعب الأفغاني والحكومة الأفغانية وندعو طالبان الى المشاركة فيها".

وكان غني قال في كلمة بثها التلفزيون "أعلن من جديد وقفاً لإطلاق النار اعتباراً من غدٍ (الإثنين) حتى عيد المولد النبوي (21 تشرين الثاني/نوفمبر) شرط أن تقوم طالبان بالأمر نفسه".

وتابع بومبيو في بيانه "نحن، على غرار المجتمع الدولي، نأمل بأن يتمكن الأفغان من الاحتفال بعيد الأضحى في سلام هذا العام، بدون خوف".

وشدّد الوزير الأميركي على أن "الولايات المتحدة تؤيّد عرض الرئيس غني بإجراء محادثات معمّقة مع جدول أعمال يتفّق عليه الطرفان. نحن نبقى على استعداد لدعم وتسهيل والمشاركة في مفاوضات مباشرة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان".

وكان مسؤولون أميركيون التقوا في قطر في تموز/يوليو الفائت ممثلين عن حركة طالبان، لكن لم ترشح أي معلومات عن الاجتماع.

وقال بومبيو "لا توجد عقبة أمام محادثات. لقد حان وقت السلام".

