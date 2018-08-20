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مقتل ضابط مصري بانفجار عبوة ناسفة في سيناء

مقتل ضابط مصري بانفجار عبوة ناسفة في سيناء
الإثنين ٢٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

قتل ضابط في الجيش المصري بانفجار عبوة ناسفة بمدرعته في شمال سيناء حيث تستمر حملة القوات المسلحة لمكافحة "الارهاب"، حسبما قال مصدر طبي الاثنين.

العالم - مصر

وقال المصدر إن الضابط وهو برتبة نقيب قتل غرب مدينة العريش في المحافظة التي تقع شمال شرق البلاد حيث يتركز الفرع المصري لتنظيم داعش الإرهابي (ولاية سيناء) المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمواطنين.

ومنذ أن أطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات مسلحة في شمال ووسط سيناء أوقعت مئات القتلى من الجانبين.

وفي التاسع من شباط/فبراير بدأ الجيش عملية عسكرية واسعة النطاق تحت مسمى "سيناء 2018" في شمال ووسط شبه الجزيرة.

وتستهدف العملية القضاء على المسلحين التكفيريين، كما يسميهم الجيش، وأسفرت نتائجها حتى الان عن مقتل اكثر من 250 من التكفيريين واكثر من 30 جنديا، بحسب أرقام الجيش.

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