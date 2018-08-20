بالفيديو: هل تعيد ايران النظر في الاتفاق النووي وتثق باميركا؟

العالم - ايران

لا يزال الاتفاق النووي في خضم ردود افعال ومواقف تؤكد بقاءه رغم المواقف الاميركية التي اعقبت انسحاب ترامب منه.

ومن التأكيد بأنه اتفاق ساري المفعول انطلق وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف في مقابلته مع "السي ان ان"، ليؤكد ايضا ان ايران لا تقبل باعادة النظر في تفاصيله.

ظريف اوضح ان ايران لا تثق بالرئيس الاميركي، وان واشنطن لن تصل الى الاهداف السياسية المرجوة من خلال الضغوط التي تمارسها ضد طهران.

وكان ظريف اكد الاحد، ان اميركا لن تستطيع من خلال "مجموعة العمل" تكرار انقلاب عام 1953، الذي اطاح بحكومة مصدق الديمقراطية المنتخبة، واعاد الدكتاتورية لمدة 25 عاما.

كما شدد ظريف على ان هذا الامر لن يتحقق ثانية حيث تأمل ذلك "مجموعة العمل" من خلال ممارسة الضغط والاكاذيب والتضليل.

وحول الجهود الاوروبية لانقاذ الاتفاق النووي، اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ان طهران تنتظر منهم الاسراع في تلك الخطوات، واصفا اياها بالبطيئة.

قاسمي قال ان "مجموعة العمل" الخاصة بايران تتناقض مع القوانين والاعراف الدولية، مؤكدا انها ستفشل في تحقيق اهدافها.

اميركيا، قال مستشار الامن القومي جون بولتون، خلال مؤتمر صحفي جمعه ورئيس وزراء الكيان الاسرائيلي، ان ادارة ترامب ترمي الى وقف ما وصفها بالطموحات النووية الايرانية.

من جهته زعم نتنياهو ان خروج ترامب من الاتفاق النووي سيجعل طهران تعيد النظر بشأن وجودها في سوريا واليمن.

في المواقف الدولية قالت الخارجية الصينية: ان بكين تعارض تأسيس فريق العمل الاميركي ضد ايران، واكدت انها لن تساير واشنطن في خطوتها هذه، مشيرة الى ان الاجراءات التي التي تمارسها الولايات المتحدة تزعزع الامن والسلام في المنطقة.