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البرازيل قد تغلق الباب بوجه المهاجرين الفنزويليين

البرازيل قد تغلق الباب بوجه المهاجرين الفنزويليين
الإثنين ٢٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

توجهت حكومة ولاية رورايما البرازيلية المتاخمة لحدود فنزويلا إلى المحكمة العليا في البرازيل بطلب إصدار قرار بتعليق دخول المهاجرين الفنزويليين للبلاد.

العالم - الاميركيتان

وقد استقبلت ولاية رورايما بشمال البرازيل في السنوات الأخيرة عشرات الآلاف من المهاجرين الفنزويليين الذين غادروا بلادهم بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

ويقول المسؤولون المحليون في البرازيل إن تدفق المهاجرين يشكل عبئا على الخدمات في الولاية، كما أدى تدفق المهاجرين إلى تنامي العنف والجرائم والدعارة وانتشار الأمراض، بالإضافة إلى موجة التوترات بدوافع كراهية الغرباء.

وكانت مخيمات إيواء المهاجرين في ولاية رورايما قد شهدت اشتباكات الأسبوع الماضي، حيث هاجم السكان المحليون المخيمات ردا على عمليات سطو قام بها المهاجرون. وطالبت سلطات فنزويلا البرازيل بحماية المهاجرين.

وجدير بالذكر أن عدد المهاجرين الفنزويليين في دول أمريكا اللاتينية بلغ نحو 1.5 مليون شخص. وعبر نحو 130 ألف مهاجر حدود البرازيل منذ عام 2017.

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